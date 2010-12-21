Программист PHP на Bitrix

Для начала одного испытательного, дальше-больше-долговременное сотрудничество.

Срочность: Авральная.

Вознаграждение: Достойное.

Прямо сейчас необходимо:

Разместить заявку, для добавление вас в реестр исполнителей на конкурсной основе.

Требования: Отличное знание PHP и Bitrix API, умение писать обработчики и выделять код без вставок костылей в модули и компоненты.

Наши ожидания: Оперативность, Акуратность (умение концентрироваться на мелочах), Высокое качество исполнения.

Вы понравитесь нам больше: если имеете примеры реализаций на сайтов Bitrix (портфолио)

И ещё больше если: имеете опыт реализации модульных решений на вышеобозначенной платформе