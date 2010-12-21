Постоянная удаленная работа для C# программиста

Небольшой стартап ищет на постоянную удаленную работу хорошего asp.net С# программиста.

Необходимые знания:

С Sharp .Net 2 и выше.

SQL, LINQ

JavaScript, Jquery, Json (желательно).

Html и Css.

Ajax

Веб сервисы и желательно WCF.

Знание MVC желательно.

Условия работы:

Работа удаленная (необходимо наличие постоянного доступа в Интернет и установленной Visual Studio 2010)

8 часов в день, 5-ти дневная рабочая неделя.

Двух недельный оплачиваемый отпуск в год.

Начальная зарплата 1000$ в месяц, переводом на банковский счет или MoneyGram в конце рабочего месяца.

Вопросы-ответы (кратко):

Работа только удаленная? Да, у нас есть несколько онлайн-проектов которые требуют развития но нет пока офиса и организационной базы. Компания зарегистрирована в Лондоне и основная работа ведется отсюда.

А не обманите с деньгами? Нет, мы не компания однодневка. Мы ищем хороших специалистов для долгосрочного сотрудничества. Наши проекты достаточно сложны и нам нет смысла менять сотрудников каждый месяц.

Всех кого заинтересовало данное предложение пожалуйста отправьте краткий расказ о себе, резюме, ссылки на работающие сайты сделанные вами на [email protected].

Мы внимательно рассмотрим каждого кандидата и ответим тем кто нас заинтересовал.

Спасибо за внимание.