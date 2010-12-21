Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...
Постоянная удаленная работа для C# программиста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой стартап ищет на постоянную удаленную работу хорошего asp.net С# программиста.
Необходимые знания:
С Sharp .Net 2 и выше.
SQL, LINQ
JavaScript, Jquery, Json (желательно).
Html и Css.
Ajax
Веб сервисы и желательно WCF.
Знание MVC желательно.
Условия работы:
Работа удаленная (необходимо наличие постоянного доступа в Интернет и установленной Visual Studio 2010)
8 часов в день, 5-ти дневная рабочая неделя.
Двух недельный оплачиваемый отпуск в год.
Начальная зарплата 1000$ в месяц, переводом на банковский счет или MoneyGram в конце рабочего месяца.
Вопросы-ответы (кратко):
Работа только удаленная? Да, у нас есть несколько онлайн-проектов которые требуют развития но нет пока офиса и организационной базы. Компания зарегистрирована в Лондоне и основная работа ведется отсюда.
А не обманите с деньгами? Нет, мы не компания однодневка. Мы ищем хороших специалистов для долгосрочного сотрудничества. Наши проекты достаточно сложны и нам нет смысла менять сотрудников каждый месяц.
Всех кого заинтересовало данное предложение пожалуйста отправьте краткий расказ о себе, резюме, ссылки на работающие сайты сделанные вами на [email protected].
Мы внимательно рассмотрим каждого кандидата и ответим тем кто нас заинтересовал.
Спасибо за внимание.
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