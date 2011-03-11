PHP программист на постоянную работу

Для доработки ClubH2O.ru и сопутствующих проектов на постоянную, удаленную работу требуется ответственный и трудолюбивый программист.

Требования к кандидату:

1. Умение быстро понимать чужой код.

2. Умение писать код в соответствие со стандартами ЦМС.

3. Ответственность, обязательность, пунктуальность.

4. Возможность уделять работе от 8 часов в будни.

5. Хорошее знание PHP, MySql, JS, JQuery, HTML, CSS

6. Отзывы, Портфолио, Примеры работ.

7. Опыт работы от 2х лет.

8. Проживание на территории России

Желательно:

1. Знание соц. Сетей и их API

2. Знание API Яндекс.Карт и Гугл.Карт

3. Опыт разработки соц сетей, интернет магазинов.

Условие работы:

1. Работа в будни с 12.00 по 20.00, СБ и ВС выходные. (Возможен плавающий график. Время Московское)

2. Ежедневное общение по телефону/скайпу.

3. Оплата раз в месяц с 10 по 15 число.

4. Оклад в районе 30000р (Точная сумма после собеседования)

5. Испытательный срок до 1 месяца.

6. Возможно заключение договоров и официальное трудоустройство. (Налоги, Пенсионный, Стаж)

Веб студии не интересуют!!!

Включение в разработку в течении недели. По всем вопросам пишите в скайп: skss2010