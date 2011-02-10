Требуется веб-разработчик

$250
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок448 просмотров
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Нужен удаленный веб-разработчик в веб-студию на постоянной основе на неполный рабочий день.

Оптимально - хороший программист PHP+MySQL+jQuery со знанием верстки. Но в первую очередь - программист.

Оплата - ставка, на пол дня - 7 т.р. в месяц. Возможны премии.

В будущем возможен переход на полный рабочий день.

Можно сразу стучаться в 157880625.

13 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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