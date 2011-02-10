Требуется веб-разработчик

Офис в Минске постоянно требуются программисты php – возможно без опыта работы. Размер оплаты – по результатам собеседования. Работа по доработке и поддержке сети веб сайтов компании. Также требуются специалисты в области англоязычного seo, smo, ...
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Нужен удаленный веб-разработчик в веб-студию на постоянной основе на неполный рабочий день.
Оптимально - хороший программист PHP+MySQL+jQuery со знанием верстки. Но в первую очередь - программист.
Оплата - ставка, на пол дня - 7 т.р. в месяц. Возможны премии.
В будущем возможен переход на полный рабочий день.
Можно сразу стучаться в 157880625.
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