Программист shopcms

Для долгосрочного сотрудничества ищу специалиста по shopcms.

Опыт работы обязателен, наличие обширного портфолио предпочтительно.

В качестве первого задания:

реализация поиска как в яндекс маркете (поиск по параметрам в зависимости от категории где выводится поиск, редиокнопки, чатбоксы и т.д. – в яндекс маркете все это прекрасно видно)

Если хотите сотрудничества – пишите только в рамках проекта ответы на вопросы:

1. Максимально близкая к реальной цена за подобный модуль, сроки

2. Желательно ссылка на самые интересные или похожие наработки по shopcms (портфолио и живые сайты)

3. Контакты для связи

4. Методы расчета

пишите подробно. заявки скрыты