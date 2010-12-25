Для доработки ClubH2O.ru и сопутствующих проектов на постоянную, удаленную работу требуется ответственный и трудолюбивый программист. Требования к кандидату: 1. Умение быстро понимать чужой код. 2. Умение писать код в соответствие со стандартами ЦМС. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки специфического рейтинга сайтов требуется PHP, MySQL, AJAX программист.
Возможно использование готовых решений и их доработка. В целях сохранения идеи проекта детали будут ракрыти только в ICQ
Связь: 600 807 805
Возможно 2 варианта сотрудничества:
1) % от прибыли что составит порядка 20 000р в месяц (минимум)
2) Разовая оплата
Первый вариант более интересен.
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