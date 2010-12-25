Нужен универсал-администратор сайта

Есть сайт www.kibor.ru на движке джумла. Нужен универсал-администратор для постепенного редизайна сайта, периодического наполнения новой информацией, подготовки к продвижению. Необходимо: опыт программирования, дизайна, знание оптимизации и продвижения. Тематика сайта: Умный дом и инженерно-технические системы.

В первую очередь надо наладить Форум, оптимизировать сайт и заняться редизайном. На сайте есть информационная часть, интернет-магазин и форум. Оплата помесячная в конце месяца 100$. [email protected]