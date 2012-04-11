PHP-программист для постоянной удаленной работы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Нам требуется программист для регулярной, удаленно работы.

Загрузка около 10-16 часов в неделю

Требования:

Опыт программирования на PHP от1 года;

Знание Joomla, WordPress;

Умение разбираться в самописных CMS.

В ответах укажите, пожалуйста, стоимость часа Вашей работы.

Еженедельная оплата.

PHP
12 лет назад
svitsoft-ua
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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