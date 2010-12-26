Flash-программист

Нам требуется программист для регулярной, удаленно работы. Загрузка около 10-16 часов в неделю Требования: Опыт программирования на PHP от1 года; Знание Joomla, WordPress; Умение разбираться в самописных CMS. В ответах укажите, пожалуйста, стоимость часа ...
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Новая социальная сеть Gino ищет флеш-разработчика для создания фирменного видеоплеера и видео-чата.
Бюджет до 50 долларов за каждый проект.Но если чат достойный,то заплатим больше.
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