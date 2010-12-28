Требуется PHP, MySQL, AJAX программист

Для разработки веб-приложений и работы над проектами требуется PHP программист, удаленно.

Приветствуется работа с фреймворками.

Требования:

- Наличие портфолио или работ авторство которых можно идентифицировать;

- Наличие качественного доступа в интернет;

- Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;

Опыт и знания следующего обязательны:

- PHP 5 (включая ООП);

- MySQL;

- JavaScript / AJAX;

- Технический английский на уровне чтения технической документации;

Знания и опыт следующего желательны:

- Фреймворки Zend, CodeIgniter, JQuery;

Зар. плата зависит от сложности работы и Вашей занятости в проекте но не ниже $300 в месяц.

Резюме и предложения присылайне на [email protected], желательно оставить здесь заявку.