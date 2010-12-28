Требуется PHP, MySQL, AJAX программист

Нам требуется программист для регулярной, удаленно работы. Загрузка около 10-16 часов в неделю Требования: Опыт программирования на PHP от1 года; Знание Joomla, WordPress; Умение разбираться в самописных CMS. В ответах укажите, пожалуйста, стоимость часа ...
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Для разработки веб-приложений и работы над проектами требуется PHP программист, удаленно.
Приветствуется работа с фреймворками.
Требования:
- Наличие портфолио или работ авторство которых можно идентифицировать;
- Наличие качественного доступа в интернет;
- Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;
Опыт и знания следующего обязательны:
- PHP 5 (включая ООП);
- MySQL;
- JavaScript / AJAX;
- Технический английский на уровне чтения технической документации;
Знания и опыт следующего желательны:
- Фреймворки Zend, CodeIgniter, JQuery;
Зар. плата зависит от сложности работы и Вашей занятости в проекте но не ниже $300 в месяц.
Резюме и предложения присылайне на [email protected], желательно оставить здесь заявку.
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