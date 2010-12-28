Программисты, готовые работать с API Open Tok.

Нужно поставить данное приложение на конкретный сайт, и реализовать некоторые функции из области интерактива, вроде возможности растягивать, сжимать, перемещать, закреплять видеофрейм. Если все пойдет хорошо – требуется быть готовым к дальнейшему сотрудничеству.

Сразу оговорюсь, вакансия не для тех, кто хочет за 50% кое-как поставить видео и уйти в неизвестном направлении.