Нужен php-программист (можно студент)

На постоянную работу нужен человек, который хотя бы на среднем уровне разбирается в PHP, MySQL и более-менее в JavaScript (какой-нибудь ajax-фреймворк, например jQuery). Работа удаленная, нужно только иногда на глаза показываться, как минимум чтобы деньги забрать :) График гибкий (главное сроки соблюдать). По оплате и другим подробностям - в личку.