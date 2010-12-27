Нужен php-программист (можно студент)

Нам требуется программист для регулярной, удаленно работы. Загрузка около 10-16 часов в неделю Требования: Опыт программирования на PHP от1 года; Знание Joomla, WordPress; Умение разбираться в самописных CMS. В ответах укажите, пожалуйста, стоимость часа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу нужен человек, который хотя бы на среднем уровне разбирается в PHP, MySQL и более-менее в JavaScript (какой-нибудь ajax-фреймворк, например jQuery). Работа удаленная, нужно только иногда на глаза показываться, как минимум чтобы деньги забрать :) График гибкий (главное сроки соблюдать). По оплате и другим подробностям - в личку.
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