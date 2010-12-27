Программист битрикс для долгого сотрудничества

Нам требуется программист для регулярной, удаленно работы. Загрузка около 10-16 часов в неделю Требования: Опыт программирования на PHP от1 года; Знание Joomla, WordPress; Умение разбираться в самописных CMS. В ответах укажите, пожалуйста, стоимость часа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
требуется программист для битрикса на постоянное долгое сотрудничество.
Наш новый проект это интернет магазин.
Мы предлагаем:
1. Полное документальное оформление и соблюдение законодательства РФ (НДФЛ платим мы)
2. стабильный ежемесячный оклад
От вас:
1. ответственность
2. хорошее знание битрикса
3. желание работать
4. Работа по принципу, мы не знаем с битриксом проблем
Оклад составляет 10 000 рублей
Немного о проекте.
Интернет магазин, товары производятся нашей фирмой, товары уникальные. Планируется в районе 50 товарных позиций. Оплата оффлайн и онлайн, доставка почта России.
Просьба писать людей нацеленных именно на долгое сотрудничество по данному проекту. Сделал и забыл не устраивает.
Программист требуется очень срочно, работы поджимают.
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