Java разработчик на удаленный проект

Нам требуется программист для регулярной, удаленно работы. Загрузка около 10-16 часов в неделю Требования: Опыт программирования на PHP от1 года; Знание Joomla, WordPress; Умение разбираться в самописных CMS. В ответах укажите, пожалуйста, стоимость часа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
МЕГАСРОЧНО нужен опытный Java разработчик.
Удаленная работа (разовая) под конкретный проект.
Проект связан с разработкой/доработкой java-апплета.
Продолжительность проекта - приблизительно 2 недели.
По факту выполнения проекта может возникнуть необходимость в саппорте.
Оплата - 2000$.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к кандидатам:
• Опыт работы с Java-апплетами;
• Умение работать с чужим Java-кодом;
• Знание ООП.
Резюме обязательно!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ, есть ли у вас опыт коммерческой разработчи/доработки Java-апплетов!!!
Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "Java разработчик".
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