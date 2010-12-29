Нужен верстальщик друпалист

Необходим хороший программист на постоянную по проектную который сочетает в себе следующие качества и навыки:

1) Умеет валидно верстать html код

2) Обладает знанием Javascript (jquery или mootools)

3) Хорошо знает cms Drupal, ее настройки и компоненты

4) Желательно что бы специалист имел свой четкий график работы, и находился в онлайн во время работы.

5) Имел мобильный телефон для экстренной связи, и отработанное умение отвечать на звонки.

От меня 2- 3 проекта в месяц примерным бюджетом на разработку , 5- 10 тыс руб. за проект.

Ищется человек который готов начать сегодня, исполнителю будет выдано ОПЛАЧИВАЕМОЕ тестовое задание по верстке одной страницы на cms drupal

далее нужно будет уже делать проект бюджетом в 6000 руб.

К заявке обязательно прикладывать сайты которые вы разрабатывали