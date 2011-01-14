Программист jQuery

Для разработки непростого функционала с нуля требуется профессиональный веб-программист. Если Вы только учитесь и имеете мало опыта, прошу не обращаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик jQuery/Ajax, периодические разовые задачи.
Адекватный, ответственный, компетентный.
Просьба писать только при наличии отзывов и минимум годичной дате регистрации.
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