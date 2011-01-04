Программист php

$645
Веб-программированиеЗакрытнет заявок98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности:

Участие в команде разработки, тестировании и обслуживании игрового портала.

Требования к кандидату, доп. информация:

Отличное знание PHP4/5 , MySql, Javascript (JQuery), опыт работы : 2 года

memcached, nginx: понимание что это такое и зачем надо. Опыт работы с nosql базами приветсвуется. Zend framework: опыт работы, понимание принципов работы фреймворка и принципа MVC , наличие готовых проектов на zend framework только плюс. Опыт разработки высоконагруженых приложений, например баннерных сетей или счётчиков. Опыт работы с системой контроля версий (SVN, mercurial).

PHP
13 лет назад
maksimgt
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист jQuery

    Требуется разработчик jQuery/Ajax, периодические разовые задачи. Адекватный, ответственный, компетентный. Просьба писать только при наличии отзывов и минимум годичной дате регистрации.

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий программист - ASP / ASP.NET

    Интернет-компании требуется ведущий программист для удаленной работы над сайтами компании и разработки веб-приложений. Составление ТЗ, тестирование, управление работой других программистов в команде. Полный рабочий день, оплачиваемый отпуск. Условия обсуждаются. Требования: - Знание классического ASP и ASP.net - знание MSSQL, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Очень хочу найти программиста

    $250

    Здравствуйте! Если вы программист PHP или python (dJango) работали/работаете с YII то вероятно, мы сможем найти общие пути сотрудничества. Я владелец одного начинающего проекта в интернет посещаемостью на сегодняшний день в 1300 уников и около ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик друпалист

    $500

    Необходим хороший программист на постоянную по проектную который сочетает в себе следующие качества и навыки: 1) Умеет валидно верстать html код 2) Обладает знанием Javascript (jquery или mootools) 3) Хорошо знает cms Drupal, ее настройки и компоненты 4) Желательно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется PHP программист удаленно

    $1000

    Требуется PHP программист. Наиболее важным требованием является: - Знание ООП, MVC - Возможность удаленной работы онлайн от 6 до 8 часов в день Огромный плюс: - Опыт разработки на CMS Wordpress - Опыт разработки на Yii Framework

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется PHP, MySQL, AJAX программист

    Для разработки веб-приложений и работы над проектами требуется PHP программист, удаленно. Приветствуется работа с фреймворками. Требования: - Наличие портфолио или работ авторство которых можно идентифицировать; - Наличие качественного доступа в интернет; - Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик JavaScript+PHP+MySQL

    $1200

    В команду требуется разработчик JavaScript+PHP+MySQL. Обязанности: Требуется разрабатывать фронтэнд и дорабатывать бэкэнд для сайтов. Требования: 1) JavaScript на отличном уровне; 2) PHP; 3) MySQL. Условия: Постоянная удаленная работа, full-time. Платим 1200$, оплата через wmz. Испытательный срок один месяц. Резюме жду на ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты, готовые работать с API Open Tok.

    $800

    Нужно поставить данное приложение на конкретный сайт, и реализовать некоторые функции из области интерактива, вроде возможности растягивать, сжимать, перемещать, закреплять видеофрейм. Если все пойдет хорошо – требуется быть готовым к дальнейшему сотрудничеству. Сразу оговорюсь, вакансия ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад