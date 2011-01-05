Удаленный php программист на CodeIgniter

Для постоянной работой над проектами нужен ответственный php программист на CodeIgniter, который будет онлайн в скайпе с 12 до 20 по мск.

Нужен опыт разработки высоконагруженных проектов на CodeIgniter, отличные знания JavaScript.

За первый проект оплата будет по факту – 15 000 руб, дальше на месячной основе.