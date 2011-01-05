Удаленный php программист на CodeIgniter

Flash (Flex) программист www.a5.ru Уровень зарплаты Регион Требуемый опыт работы Москва 1-3 года Обязанности: •Разработка приложений на AS3 ( под Adobe Flex ) SDK4.1 Требования: •Опыт работы с Adobe Flex от 2х лет •Умение и желание работать быстро и ...
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Для постоянной работой над проектами нужен ответственный php программист на CodeIgniter, который будет онлайн в скайпе с 12 до 20 по мск.
Нужен опыт разработки высоконагруженных проектов на CodeIgniter, отличные знания JavaScript.
За первый проект оплата будет по факту – 15 000 руб, дальше на месячной основе.
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