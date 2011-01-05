Опытный Flex разработчик

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Flash (Flex) программист

www.a5.ru

Уровень зарплаты Регион Требуемый опыт работы

Москва 1-3 года

Обязанности:

•Разработка приложений на AS3 ( под Adobe Flex ) SDK4.1

Требования:

•Опыт работы с Adobe Flex от 2х лет

•Умение и желание работать быстро и качественно

•Умение и желание работать в команде

Условия:

•Отличная возможность полностью реализовать свой потенциал

•Конкурентная заработная плата, которая вероятно превзойдет ваши ожидания

•Работа в передовой и активно развивающейся компании

•Уютный и современный офис (м. Маяковская)

•График работы: понедельник-пятница, 10:00 - 19:00

•Возможен неполный рабочий день, совместительство в вечернее время.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

13 лет назад
a5space
Ирина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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