Программист

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* Отличное знание PHP (ООП), шаблонизатора Smarty

* Хорошее знание JavaScript (JQuery)

* Хорошее знание SQL (PostgreSQL)

* Знание Linux (Ubuntu) на уровне пользователя

Работник нужен на 1-2 месяца. Работа в офисе с 10 до 19.00. Офис в киеве, на Оболони.

13 лет назад
Grehov
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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