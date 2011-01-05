Разработчик приложений под Magento

Требуется разработчик jQuery/Ajax, периодические разовые задачи. Адекватный, ответственный, компетентный. Просьба писать только при наличии отзывов и минимум годичной дате регистрации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который имеет опыт работы в разработки различных приложений под Magento, очень желательно чтобы были примеры работы (работающие).
Пишите тут или в личку.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Уровень зарплаты: от 40 000 до 60 000 руб. в месяц Тип занятости: частичная, гибкий график Регион - Москва и область Требуемый опыт работы 1-3 года Обязанности: разработка клиентской части ГИС (GIS) системы для маршрутизации транспорта на основе ГЛОНАС/GPS ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте Интересует сотрудничество в рамках проекта. Программирование на php: тз, дизайн и верстка готовы. Обязательное условие опыт реализации сложных проектов, возможность встреч в офисе. Скидывайте примеры реализованных проектов и контакты.Закрыт13 лет назад
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: * участие в разработке новых WEB - проектов компании (в основном - высоконагруженные порталы и сервисы). НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ: * уверенные знания PHP5 (ООП), MySQL, Javascript; ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $645
Обязанности: Участие в команде разработки, тестировании и обслуживании игрового портала. Требования к кандидату, доп. информация: Отличное знание PHP4/5 , MySql, Javascript (JQuery), опыт работы : 2 года memcached, nginx: понимание что это такое и зачем надо. Опыт работы с ...Закрыт13 лет назад
Интернет-компании требуется ведущий программист для удаленной работы над сайтами компании и разработки веб-приложений. Составление ТЗ, тестирование, управление работой других программистов в команде. Полный рабочий день, оплачиваемый отпуск. Условия обсуждаются. Требования: - Знание классического ASP и ASP.net - знание MSSQL, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте! Если вы программист PHP или python (dJango) работали/работаете с YII то вероятно, мы сможем найти общие пути сотрудничества. Я владелец одного начинающего проекта в интернет посещаемостью на сегодняшний день в 1300 уников и около ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требования к кандидатам: Умение работать удаленно, самостоятельно, без непрерывного контроля. Работа на результат, инициативность, работа в команде. Постоянный доступ в рабочее время. ...Закрыт13 лет назад
Для разработки непростого функционала с нуля требуется профессиональный веб-программист. Если Вы только учитесь и имеете мало опыта, прошу не обращаться.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходим хороший программист на постоянную по проектную который сочетает в себе следующие качества и навыки: 1) Умеет валидно верстать html код 2) Обладает знанием Javascript (jquery или mootools) 3) Хорошо знает cms Drupal, ее настройки и компоненты 4) Желательно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад