Разработчик приложения вконтакте

Для постоянной работой над проектами нужен ответственный php программист на CodeIgniter, который будет онлайн в скайпе с 12 до 20 по мск. Нужен опыт разработки высоконагруженных проектов на CodeIgniter, отличные знания JavaScript. За первый проект оплата будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу партнера для разработки музыкального приложения вконтакте и фейсбука. Аналогов ему нет, хотя популярность при правильном подходе ему обеспечена немалая.
Могу просто заплатить за выполнение проекта, (хотелось бы знать ваши расценки) но интереснее найти человека для долгосрочного партнерства, который бы взял на себя программную часть, в то время как я возьмусь за концепт, дизайн и продвижение.
Если говорить коротко, то это специализированный музыкальный плеер. Подробное ТЗ — при общении.
В общем, эта вакансия не для тех, кто хочет быстренько заработать пару сотен баксов, а для тех, кто хочет сделать что-то интересное полезное и нужное своими руками (на чем впоследствии можно будет заработать, конечно же).
Прошу писать только по делу.
Связь через сайт или через мыло cameraboi - джимейл.соm
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