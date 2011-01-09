Разработчик сайтов

На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист. Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная. Что требуется от исполнителя: 1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне. 2. Знание основ AJAX ...
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Здравствуйте,
небольшая строительная компания ищет специалиста на постоянную работу в офисе для работы с существующими сайтами, их переделке, доработке и созданию новые проектов.
Требования:
- Хорошее знание php, mysql, ajax, js, html, css
- Разработка дизайна и его верстка.
Офис расположен в 10 минутах ходьбы от метро Шаболовская.
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