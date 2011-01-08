Я заказывал проект у одного человека. Он всё выполнил, но для дальнейшей работы у него нет времени. Но проект нужно развивать и улучшать. Нужен PHP программист с такими знаниями:

HTML, CSS -> xhtml (W3C)

PHP -> CodeIgniter

js -> jQuery

На постоянную работу!

Уважаемые фрилансеры, я много платить не собираюсь. Платить буду за большую работу. То есть за один написанный модуль платить не буду. Заплачу за 3 - 5 модулей.

Заранее спасибо за помощь.