На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист. Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная. Что требуется от исполнителя: 1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне. 2. Знание основ AJAX ...
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Я заказывал проект у одного человека. Он всё выполнил, но для дальнейшей работы у него нет времени. Но проект нужно развивать и улучшать. Нужен PHP программист с такими знаниями:
HTML, CSS -> xhtml (W3C)
PHP -> CodeIgniter
js -> jQuery
На постоянную работу!
Уважаемые фрилансеры, я много платить не собираюсь. Платить буду за большую работу. То есть за один написанный модуль платить не буду. Заплачу за 3 - 5 модулей.
Заранее спасибо за помощь.
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