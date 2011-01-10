Требуется php-программист для работы в офисе

На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист. Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная. Что требуется от исполнителя: 1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне. 2. Знание основ AJAX ...
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В профессиональную web-студию требуется ведущий разработчик php-программист для работы в штате.
Требования:
- опыт работы в web студии от 1 года;
- знание современных основ php;
- умение программировать модули для cms;
- работа с популярными системами (Joomla, Битрикс, umi, amiro, netcat);
- нацеленность на результат;
- любовь к своему делу.
Обязанности:
- доработка и поддержка cms;
- программирование web сайтов;
- администрирование сервера.
Условия:
- офис в центре города (м. Лиговский пр.)
- график 5/2, с 9 до 18
- зп. 30 000- 40 000 рублей
Пишите в личку или на адрес: [email protected]
Звоните: +7(812) 702-82-22, 9450019
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