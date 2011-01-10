Требуется php-программист для работы в офисе

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок93 просмотра
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В профессиональную web-студию требуется ведущий разработчик php-программист для работы в штате.

Требования:

- опыт работы в web студии от 1 года;

- знание современных основ php;

- умение программировать модули для cms;

- работа с популярными системами (Joomla, Битрикс, umi, amiro, netcat);

- нацеленность на результат;

- любовь к своему делу.

Обязанности:

- доработка и поддержка cms;

- программирование web сайтов;

- администрирование сервера.

Условия:

- офис в центре города (м. Лиговский пр.)

- график 5/2, с 9 до 18

- зп. 30 000- 40 000 рублей

Пишите в личку или на адрес: [email protected]

Звоните: +7(812) 702-82-22, 9450019

PHP
13 лет назад
RazVitie
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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