RazVitie

Развитие RazVitie

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка главной и 2-х внутренних страниц

    Макеты в приложении, ничего сверх сложного нет. Дизайн: все наполнение, включая шапку и подвал - фиксированы под 1024, фон - резиновый. От Вас - примеры работ, желательно в виде ссылки на сайт или ...

    HTML
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист по Bitrix

    Для постоянного сотрудничества требуется специалист по Битриксу. В обязанности входит: - установка и настройка системы - интеграция дизайна - дописывание всяких модулей/компонентов. Как правило это сайты-каталоги ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка 3D модели здания (для pig_pen)

    $400

    Требуется разработка 3D модели бизнес центра по предоставленному плану. Плюс сделать "разрез" в здании и обыграть наличие вентиляции, охраны, уборки территорий, электричества, отопления и еще пары элементов.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка 2-х страниц: главной и внутренней

    Макеты в приложении, ничего сложного нет, поэтому срок - сутки. От Вас - примеры работ, желательно в виде ссылки на сайт или html-страницу. Требования: кроссбраузерность под IE 6, 7, 8, FireFox ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 2 простые флешки

    Для сайта oknarondo.ru нужно сделать две простые флэшки: 1. анимировать часы (справа вверху) 2. анимировать вид за окном (например, птицы пролетают, облака плывут, листья колышутся и т.д.) От ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Veterrr

    Требуется выполнение работы по двум сайтам: 1. LuxOffice: наполнение каталога (фото + текст) в объема почти 40 позиций, плюс создание новых страниц под карточки товара и разнос существующих товаров по разным категориям ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Контент-мененджер на постоянное сотрудничество

    Студия ищет контент-менеджера для постоянного сотрудничества, пока что удаленного. Если будете отлично справляться - готовы взять в офис (Санкт-Петербург). Если уровень нас устроит - оклад будет фиксированным, а не попроектно. Обязанности: ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка трех макетов

    Добрый день! Задание: отверстать три макета дизайна. Обязательное условие кроссбраузерность, проверяться будет под FireFox, Opera, Chrome, IE 6, 7, 8 Желательна верстка на div'ах. Исходники есть, слои ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется php-программист для работы в офисе

    $1000

    В профессиональную web-студию требуется ведущий разработчик php-программист для работы в штате. Требования: - опыт работы в web студии от 1 года; - знание современных основ php; - умение программировать ...

    JoomlaPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Разработка 3D модели здания (для pig_pen)
Елена,спасибо за интересный проект! С Вами приятно работать. Успехов Вам в бизнесе и большого личного счастья!
Наталья замечательно поработала! Сделала все как надо с первого раза. Работой очень довольна, продолжаем сотрудничать:) Ставлю: 10++
Ответный отзыв
www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Верстка 2-х страниц: главной и внутренней
HTML
Хороший заказчик. Четко поставленная задача и оплата без задержек. Приятно было иметь дело. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Верстка на 5+! Чистый, грамотный HTML и CSS код. Все сделано просто отлично, работой довольна!)
Ответный отзыв
Veterrr
Алёна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Veterrr
Отличный заказчик! Интересные проекты, всегда на связи и своевременно оплачивает работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Алёна великолепно справилась с заданием. Все сделано быстро и качественно! 5+ за работу Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
EdgarV
Эдгар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Верстка трех макетов
О заказчике могу сказать только хорошее!!! Общительна, четко ставит задачу, пунктуальна в оплате! Рекомендую..!
Отличный исполнитель! Работой довольна на все 100%. Выполнено качественно и в срок. Продолжаем сотрудничать)
Ответный отзыв