Макеты в приложении, ничего сверх сложного нет. Дизайн: все наполнение, включая шапку и подвал - фиксированы под 1024, фон - резиновый. От Вас - примеры работ, желательно в виде ссылки на сайт или ...
- HTML-верстка21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется специалист по Битриксу. В обязанности входит: - установка и настройка системы - интеграция дизайна - дописывание всяких модулей/компонентов. Как правило это сайты-каталоги ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Требуется разработка 3D модели бизнес центра по предоставленному плану. Плюс сделать "разрез" в здании и обыграть наличие вентиляции, охраны, уборки территорий, электричества, отопления и еще пары элементов.3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
Макеты в приложении, ничего сложного нет, поэтому срок - сутки. От Вас - примеры работ, желательно в виде ссылки на сайт или html-страницу. Требования: кроссбраузерность под IE 6, 7, 8, FireFox ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
В связи с расширением компании на постоянной основе и для работы в офисе требуются 2 специалиста: программист и дизайнер WEB ПРОГРАММИСТ Требования: * Знание ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайта oknarondo.ru нужно сделать две простые флэшки: 1. анимировать часы (справа вверху) 2. анимировать вид за окном (например, птицы пролетают, облака плывут, листья колышутся и т.д.) От ...Анимация15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется выполнение работы по двум сайтам: 1. LuxOffice: наполнение каталога (фото + текст) в объема почти 40 позиций, плюс создание новых страниц под карточки товара и разнос существующих товаров по разным категориям ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Студия ищет контент-менеджера для постоянного сотрудничества, пока что удаленного. Если будете отлично справляться - готовы взять в офис (Санкт-Петербург). Если уровень нас устроит - оклад будет фиксированным, а не попроектно. Обязанности: ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Задание: отверстать три макета дизайна. Обязательное условие кроссбраузерность, проверяться будет под FireFox, Opera, Chrome, IE 6, 7, 8 Желательна верстка на div'ах. Исходники есть, слои ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
В профессиональную web-студию требуется ведущий разработчик php-программист для работы в штате. Требования: - опыт работы в web студии от 1 года; - знание современных основ php; - умение программировать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад