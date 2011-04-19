Web-программист + web-дизайнер в офис (Петербург)

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок55 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с расширением компании на постоянной основе и для работы в офисе требуются 2 специалиста: программист и дизайнер

WEB ПРОГРАММИСТ

Требования:

* Знание современных основ php, java, css

* Опыт работы в web-студии от 1 года

* Знание современных систем управления (Битрикс, Joomla, NetCat, Amiro)

* Чистота кода

* Умение дописывать модули для систем управления

* Нацеленность на результат

* Любовь к своему делу

Обязанности:

* Программирование web-сайтов

* Разработка системы управления(CMS)

* Администрирование сервера

Заработная плата от 30000 рублей

WEB ДИЗАЙНЕР

Требования к кандидатам:

* Опыт работы в сфере web дизайна от 2-х лет

* Наличие портфолио

* Знание css

* Знание flash приветствуется

* Нацеленность на результат

* Любовь к своему делу

Обязанности:

* Web-дизайн

* Вёрстка

* Стилизация сайтов

* Разработка баннеров

Заработная плата от 25000 рублей

Для обоих специалистов:

* График 5/2 с 9:00 до 18:00

* Офис в центре города (м. Лиговский пр)

* Возможность профессионального и карьерного роста

13 лет назад
RazVitie
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется специалист по Джумле.

    $500

    Требуется специалист по Джумле. Написание Инет магазина. Уверенное знание Джумлы, умение доделывать нужные модули. Будет тестовое задание, Обязательное условие, нахождение Вас в сети в рабочее время

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Команда на разработку сайтов "под ключ"

    В работающее минское интернет-агентство (с клиентами, офисом, счетом в банке и т.п.) нужна команда для разработки сайтов, а также изготовления баннеров (flash). Базовый состав: дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны дизайнер, программист и верстальщик.

    Нужны дизайнер, программист и верстальщик (можно несколько в одном лице) для сотрудничества на постоянной основе. Идея такова: мои люди находят заказы на сайты, вы их выполняете, я заказ отдаю со своей накруткой в цене и все ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется на постоянную работу РНР-разработчик

    Требуется на постоянную работу РНР-разработчик, программист. Требования: Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX; Хорошее знание jQuery, CSS; Опыт работы от 2-х лет; Аккуратность в собственном коде; Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS. Личные качества: Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по UMI.CMS

    Требуется специалист по UMI.CMS. Оплата попроектно. Резюме на адрес [email protected]. В резюме опишите опыт работы, укажите ссылки на проекты на umi.cms, степень вашего участия, стоимость, ваши контактные данные: скайп, icq, телефон и предпочтительный канал связи ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-мастер (удалённая работа)

    $400

    ДИЗАЙНЕРСКОЙ СТУДИИ ТРЕБУЕТСЯ WEB мастер ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ удалённой РАБОТЫ. ТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ html и wordpress. РАБОТА ПО ЗАРПЛАТЕ - 8 ЧАСОВ В ДЕНЬ - 5 дней в неделю. Нужно иметь ИНТЕРНЕТ СТАБИЛЬНЫЙ И БЫСТРЫЙ чтобы ГОВОРИТЬ ПО СКАЙПУ В РАБОЧЕЕ ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-дизайнер-верстальщик-программист

    На удаленную работу требуется опытный веб-дизайнер-верстальщик-программист в отель "КОРОНА" Задачи: - программирование, верстка, размещение, отладка, тестирование, сопровождение новых и существующих web-сайтов - администрирование CMS - управление контентом - наполнение сайтов, дизайн и создание 'обложки сайтов'. Требования: - Отличные знания PHP, MySQL, (x)HTML, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад