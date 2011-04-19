Web-программист + web-дизайнер в офис (Петербург)

Требуется специалист по Джумле. Написание Инет магазина. Уверенное знание Джумлы, умение доделывать нужные модули. Будет тестовое задание, Обязательное условие, нахождение Вас в сети в рабочее время
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В связи с расширением компании на постоянной основе и для работы в офисе требуются 2 специалиста: программист и дизайнер
WEB ПРОГРАММИСТ
Требования:
* Знание современных основ php, java, css
* Опыт работы в web-студии от 1 года
* Знание современных систем управления (Битрикс, Joomla, NetCat, Amiro)
* Чистота кода
* Умение дописывать модули для систем управления
* Нацеленность на результат
* Любовь к своему делу
Обязанности:
* Программирование web-сайтов
* Разработка системы управления(CMS)
* Администрирование сервера
Заработная плата от 30000 рублей
WEB ДИЗАЙНЕР
Требования к кандидатам:
* Опыт работы в сфере web дизайна от 2-х лет
* Наличие портфолио
* Знание css
* Знание flash приветствуется
* Нацеленность на результат
* Любовь к своему делу
Обязанности:
* Web-дизайн
* Вёрстка
* Стилизация сайтов
* Разработка баннеров
Заработная плата от 25000 рублей
Для обоих специалистов:
* График 5/2 с 9:00 до 18:00
* Офис в центре города (м. Лиговский пр)
* Возможность профессионального и карьерного роста
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