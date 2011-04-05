Требуется на постоянную работу РНР-разработчик

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Требуется на постоянную работу РНР-разработчик, программист.

Требования:

Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;

Хорошее знание jQuery, CSS;

Опыт работы от 2-х лет;

Аккуратность в собственном коде;

Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS.

Личные качества:

Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

Умение слушать;

Умение работать самостоятельно и быстро;

Желание расти и добиваться результатов.

Условия: работа над интересным проектом;

Занятость: долгосрочное сотрудничество;

Место проживания: Киев;

Если, Вы не уверены в себе, не пишите.

13 лет назад
ukrtraders
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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