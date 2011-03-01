Нужен веб-разработчик с опытом создания порталов

Для проекта по созданию информационного портала требуется сильный веб-разработчик с опытом создания информационно-развлекательных порталов + интернет-магазинов НЕ на стандартных CMS.

Бюджет от 3000 USD. Предпочтение - индивидуальным разработчикам, а не веб-студиям.

Подробности - после предоставления соответствующего портфолио.

Просьба отвечать с указанием ссылок на 2-3 лучшие по Вашему мнению работы, сделанные полностью Вами.

Полное портфолио просьба не указывать, его можно найти в Вашем аккаунте.