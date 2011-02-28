Дополнительный набор персонала!

$10000
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Крупная компания по созданию, SEO-оптимизации, раскрутке и продвижению, объявляет дополнительный набор сотрудников для удаленной работы с серьезными заказами. Требуются программисты(широкого профиля), дизайнеры-верстальщики(широкого профиля).

Прием проводится по результатам тестирования!

Просьба присылать ваши пожелания на [email protected]

13 лет назад
hotwork13
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ищем ответственного удаленного web-программиста

    $2500

    В студию "Без Рекламы" http://no-ad.ru требуется на постоянную работу удаленный программист обязанности: * создание сайта под ключ. объем 4-8 сайтов различной сложности в месяц (макеты предоставляет дизайнер) * наполнение сайтов * поддержка сайтов требования * хорошее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Набираю команду фрилансеров

    Оглашаю набор фрилансеров в команду по созданию сайтов. Оплата проектная. Требуются: креативные дизайнеры, верстальщики, специалисты как бесплатных ЦМС (joomla, Drypal, vamshop и т.д.) так и платных, специалисты по оптимизации и раскрутке сайтов, специалисты по разработке ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны программисты

    Нужны программисты, указывайте ваш опыт, с какими движками умеете работать, на проектную основу. Заказов много. Нужны люди которые адекватно оценивают свою работу, не привередливы в работе, берутся за всё, любой сложности. Умение адекватно оценить сроки ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаю к сотрудничеству

    Приглашаю к сотрудничеству креативных специалистов в области создания сайтов (Дизайн - Верстка-Написание скриптов-Возможно использование CMS ) Предпочтения: Дизайн - минималистичный Web 2.0 стиль Программирование - Ajax / PHP/ Java Script и.т.д. Создание сайтов: статические/динамические сайты. CMS приемлимы ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются сотрудники в новую студию

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. В новую веб-студию требуются: 1. Дизайнеры 2. Верстальщики 3. Мастера по работе с ЦМС 4. Копирайтеры 5. Менеджеры проектов (работа с клиентской базой, распределение проектов между работниками) Возможно участие фрилансеров без опыта. Сразу скажу - если Вы очень дорого оцениваете ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты

    В Ethnic Media Inc. (Chicago, USA) требуются программисты по разработке веб сайтов (Joomla, Drupal, etc.). Удаленная работа - полная и неполная рабочая неделя. Время работы с 19:00 до 3:00 по Москве (10am - 6pm GMT -05:00 ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются веб-специалисты

    Для работы по ВЕБ направлению требуются следующие специалисты для выполнения разовых заказов: - веб-дизайнеры - веб-верстальщики, веб-программисты - сео-специалисты - flash-дизайнеры Ваши работы, расценки и примерные сроки выполнения работ здесь (предложения скрыты) или на почту [email protected] Каждый тип работ подкрепить примером-ссылкой, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад