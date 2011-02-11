Требуются веб-специалисты

Для работы по ВЕБ направлению требуются следующие специалисты для выполнения разовых заказов:

- веб-дизайнеры

- веб-верстальщики, веб-программисты

- сео-специалисты

- flash-дизайнеры

Ваши работы, расценки и примерные сроки выполнения работ здесь (предложения скрыты) или на почту [email protected]

Каждый тип работ подкрепить примером-ссылкой, например:

- сайт-визитка, без cms - цена

2-3 примера

- сайт-визитка с cms (джумла, вордпресс и др.) - цена

2-3 примера

Выбранные исполнители должны будут предоставить ТЗ по которому вы работаете, для максимального взаимопонимания вами что хочет заказчик и исключения таких моментов как "а это не обговаривалось" и т.д. Обязательны аська и скайп при начале сотрудничества.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА.

Сразу присылайте информацию в формате: вид работы - сроки - цена - примеры + ссылка на портфолио (если оно не на этом сайте).

Вступать в переписку для "более подробного выяснения" условий работы и расценок чисто физически нет времени, и абстрактные фразы не по теме, типа "обращайтесь", "готов к сотрудничеству" скорей всего будут оставлены без внимания. Если вы опытный специалист у вас должен быть свой прайс и тз. Надеюсь на понимание. :)