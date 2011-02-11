Требуются веб-специалисты

Реализуйте себя в интересном и взаимовыгодном проекте! Описание Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду. Нужны: Дизайнеры, Веб-программисты, Копирайтеры, Модераторы, Блогеры, Маркетологи, Менеджеры и, конечно же, руководители! Вы можете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы по ВЕБ направлению требуются следующие специалисты для выполнения разовых заказов:
- веб-дизайнеры
- веб-верстальщики, веб-программисты
- сео-специалисты
- flash-дизайнеры
Ваши работы, расценки и примерные сроки выполнения работ здесь (предложения скрыты) или на почту [email protected]
Каждый тип работ подкрепить примером-ссылкой, например:
- сайт-визитка, без cms - цена
2-3 примера
- сайт-визитка с cms (джумла, вордпресс и др.) - цена
2-3 примера
Выбранные исполнители должны будут предоставить ТЗ по которому вы работаете, для максимального взаимопонимания вами что хочет заказчик и исключения таких моментов как "а это не обговаривалось" и т.д. Обязательны аська и скайп при начале сотрудничества.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА.
Сразу присылайте информацию в формате: вид работы - сроки - цена - примеры + ссылка на портфолио (если оно не на этом сайте).
Вступать в переписку для "более подробного выяснения" условий работы и расценок чисто физически нет времени, и абстрактные фразы не по теме, типа "обращайтесь", "готов к сотрудничеству" скорей всего будут оставлены без внимания. Если вы опытный специалист у вас должен быть свой прайс и тз. Надеюсь на понимание. :)
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Постоянная работа по обслуживанию и написанию скриптов на php и JS (MySql)Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Снова открываю вакансию для постоянного сотрудничества. Нужен ответственный веб-программист. Загрузка бывает разная, это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Работа удаленная, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи. Оплата 2 раза ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Описание:для веб студии удаленно требуются команды для разработки сайтов "под ключ", а также команда или 1-2 человека по продвижению сайтов и их оптимизации.УДАЛЕННО. Требования:Наличие хорошего портфолио, отзывов, выполнение всех заданий в срок(то есть если говорите ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту. http://must-have.net.ua/palaceofglass_home_final_normal.jpg Список задач: - визуализатор, Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде. Возможности\функции: а) добавить div который свободно расположен в ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я занимаюсь созданием сайтов и комплексным продвижением в интернете. Часть функций - создание сайтов я хочу отдать на аутсорсинг внешним исполнителям. Фрилансер должен быть из Самары (или из Москвы, если клиент из Москвы) поскольку основные ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, все делаем на ней. для этого надо хорошо знать указанные технологии. Если заинтересованы - сразу пишите ожидаемую ПОЧАСОВУЮ оплату.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! В вебстудию требуется помощник по производству сайтов. Суть задачи: помогать менеджеру проектов в работе над созданием и наполнением сайтов Необходимые знания и навыки: 1. знание основ работы CMS 2. знание Photoshop 3. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Опыт от 2 лет * опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo, Битрикс желательно); * наличие портфолио; задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Хотелось бы наладить связь с человеком который мог бы решать все вопросы по созданию сайта на какой нибудь общей СМС-ке например Джумле или друпале. Желательно чтобы специалист обладал бы навыками решать большой спектр вопросов в ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад