Требуется помощник по производству вебсайтов

Добрый день!

В вебстудию требуется помощник по производству сайтов.

Суть задачи: помогать менеджеру проектов в работе над созданием и наполнением сайтов

Необходимые знания и навыки:

1. знание основ работы CMS

2. знание Photoshop

3. знание Corel

4. Знание HTML и CSS

Основные обязанности:

1. обрабатывать материалы, полученные от клиентов, и в соответствии с ними проектировать будущий сайт клиента

2. проводить установку CMS на хостинг и делать первичную настройку структуры и модулей системы

Дополнительные обязанности:

1. Подбирать исполнителей.

2. Проверять работу верстальщика-интегратора на соответствие тех.заданию

3. Доводить сайт до ума по таблице контроля качества сайтов (внутренний документ вебстудии)

Условия:

1. Необходимо быть в Интернете с 9 до 17 по рабочим дням.

2. Необходимо грамотно излагать свои мысли на бумаге.

3. Работа через систему Мегаплан (полностью удаленно, не в офисе).

Проектирование сайтов производится на системах Amiro и Joomla. Знание этих CMS приветствуется.

Оплата: фиксированный оклад (500 рублей в конце каждой недели) + процент (в конце месяца). Обучение, испытательный срок.

Вкратце о работе: если вы хотите научиться управлять производством сайтов и других Интернет-услуг, а также заработать в процессе обучения – эта работа поможет вам.

Золотых гор не обещаю, но стабильность в заявленном гарантирую.

Резюме отправляйте на почту [email protected].