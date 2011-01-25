Требуется помощник по производству вебсайтов

Опыт от 2 лет * опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo, Битрикс желательно); * наличие портфолио; задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) ...
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Добрый день!
В вебстудию требуется помощник по производству сайтов.
Суть задачи: помогать менеджеру проектов в работе над созданием и наполнением сайтов
Необходимые знания и навыки:
1. знание основ работы CMS
2. знание Photoshop
3. знание Corel
4. Знание HTML и CSS
Основные обязанности:
1. обрабатывать материалы, полученные от клиентов, и в соответствии с ними проектировать будущий сайт клиента
2. проводить установку CMS на хостинг и делать первичную настройку структуры и модулей системы
Дополнительные обязанности:
1. Подбирать исполнителей.
2. Проверять работу верстальщика-интегратора на соответствие тех.заданию
3. Доводить сайт до ума по таблице контроля качества сайтов (внутренний документ вебстудии)
Условия:
1. Необходимо быть в Интернете с 9 до 17 по рабочим дням.
2. Необходимо грамотно излагать свои мысли на бумаге.
3. Работа через систему Мегаплан (полностью удаленно, не в офисе).
Проектирование сайтов производится на системах Amiro и Joomla. Знание этих CMS приветствуется.
Оплата: фиксированный оклад (500 рублей в конце каждой недели) + процент (в конце месяца). Обучение, испытательный срок.
Вкратце о работе: если вы хотите научиться управлять производством сайтов и других Интернет-услуг, а также заработать в процессе обучения – эта работа поможет вам.
Золотых гор не обещаю, но стабильность в заявленном гарантирую.
Резюме отправляйте на почту [email protected].
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