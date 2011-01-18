Нужен специалист по созданию сайтов с нуля

Ищу друзей ВЕБлансеров, занимающихся качественной разработкой сайтов. Требования к команде: Наличие руководителя, который может решать все технические нюансы и согласовывать работу других участников и отвечать за качество и сроки. Умение работать с развернутым ТЗ. Качественная ...
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Хотелось бы наладить связь с человеком который мог бы решать все вопросы по созданию сайта на какой нибудь общей СМС-ке например Джумле или друпале. Желательно чтобы специалист обладал бы навыками решать большой спектр вопросов в рамках проекта, резка, скриптинг, размещение контента, обработка имиджей и пр. В предложениях желательно указать приблизительный бюджет на одну такую работу. Если практика даст положительные результаты то планируется на постоянной основе пользоваться услугами данного специалиста
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