Нужен специалист по созданию сайтов с нуля

Хотелось бы наладить связь с человеком который мог бы решать все вопросы по созданию сайта на какой нибудь общей СМС-ке например Джумле или друпале. Желательно чтобы специалист обладал бы навыками решать большой спектр вопросов в рамках проекта, резка, скриптинг, размещение контента, обработка имиджей и пр. В предложениях желательно указать приблизительный бюджет на одну такую работу. Если практика даст положительные результаты то планируется на постоянной основе пользоваться услугами данного специалиста