Нужен специалист по созданию сайтов с нуля

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок305 просмотров
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Хотелось бы наладить связь с человеком который мог бы решать все вопросы по созданию сайта на какой нибудь общей СМС-ке например Джумле или друпале. Желательно чтобы специалист обладал бы навыками решать большой спектр вопросов в рамках проекта, резка, скриптинг, размещение контента, обработка имиджей и пр. В предложениях желательно указать приблизительный бюджет на одну такую работу. Если практика даст положительные результаты то планируется на постоянной основе пользоваться услугами данного специалиста

13 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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