Для удаленной работы требуются веб дизайнер и программист, для реализации веб сайтов. С опытом работы. Возможно команда, уже сработанная. В заявке оставлять цены и сроки выполнения следующих видов работ

1)Промо сайт(уникальный дизайн, удобная система управления 2-3 страницы)

2)Сайт визитка(уник дизайн, Страницы:Главная, Услуги, Портфолио, О нас, Часто задаваемые вопросы, Контакты)

3)Корпоративный сайт с большим кол-вом информации, много графических элементов, удобная цмс.

4)Интернет магазин

Заранее всем спасибо.