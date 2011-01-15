Дизайнер и программист

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок205 просмотров
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Для удаленной работы требуются веб дизайнер и программист, для реализации веб сайтов. С опытом работы. Возможно команда, уже сработанная. В заявке оставлять цены и сроки выполнения следующих видов работ

1)Промо сайт(уникальный дизайн, удобная система управления 2-3 страницы)

2)Сайт визитка(уник дизайн, Страницы:Главная, Услуги, Портфолио, О нас, Часто задаваемые вопросы, Контакты)

3)Корпоративный сайт с большим кол-вом информации, много графических элементов, удобная цмс.

4)Интернет магазин

Заранее всем спасибо.

13 лет назад
pavelmanager
Пабло 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
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