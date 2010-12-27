Команда разработчиков

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок226 просмотров
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Друзья фрилансеры! Нужна команда порядочных, ответственных сотрудников для работы с веб проектами различной сложности. Я представляю компанию, но ее название по ряду причин буду озвучивать только в личку (конкуренты..:)).

Нужны следующие сотрудники:

1) Дизайнеры: не те кто умеет "Шось малявать" :), а люди понимающие современные тренды, умеющие работать с светом, обладающие креативом - люди, которые вкладывают в дизайн идеи, но при этом не зазнавшиеся и готовые работать по демократическим ценам.

2) Верстальщики: которые не матерятся на дизайнера, который "такого наворотил", а включают мозг и думают как это все теперь сделать конфеткой, интересую исполнители, которые могут после верстки интегрировать ее с CMS системами (Битрикс, Неткат, ХостЦМС, МодХ, опенкарт, Мадженто)

3) Программисты: Имеющие опыт работы с вышеуказанными системами, и берущие цену своей работы не с потолка, а из реалий своей бооольшой практики:) + интересует опыт интеграции магазинов с 1С

4) СЕО оптимизаторы: интересные, нестандартные подходы к продвижению - приветствуются!

5) Администраторы: Админы битрикс Корпоративный портал, жду Вас!

6) Руководитель проектов: где ты "милый, любимый, единственный" :) (кстати работаем только с теми, кто понимает юмор)

Требования к Вам, господа!

Понимание своего "места под солнцем" - делающих, так себе: дорого - прошу не беспокоить. Адекватные работы - адекватные цены, с учетом долгосрочного сотрудничества.

Ответ жду в личку - краткий - в ответ я сообщу Вам свою почту, и в дальнейшем работать будем через нее.

Очень надеюсь на талантов с периферии:)

З.Ы. Мы компания с христианскими принципами, и стараемся жить по принципу: "что ни делаешь, делай как для Бога!" Если Вам близок такой принцип, тогда Велком!!!!

13 лет назад
kurenchuk
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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