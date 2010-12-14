Web разработчик на основе DLE, SEO-специалист

Добрый день! Требуется администратор проектов. В обязанности будет входить: – подготовка, настройка движка – верстка оформления – посадка оформления на движок – наполнение сайтов – решение различных технических вопросов. Требования к кандидату: – обязательное знание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется веб-программист DLE, а также SEO-оптимизатор в одном лице.
Требования:
* ОТЛИЧНОЕ знание CMS DLE
* Владение инструментами и технологиями продвижения (SEO‚ контекстная реклама‚ медийная реклама)
* Уверенное владение пакетом Adobe‚ знание HTML‚ навыки работы с PHP
* Желание работать (и зарабатывать соответственно)
* Пунктуальность
Обязанности:
* Создание и поддержка работоспособности сайта
* Размещение и актуализация контента
* Наполнение каталогов‚ размещение новостей
* SEO-оптимизация и поисковое продвижение
* Анализ (посещаемость‚ позиции‚ конкуренты)‚ ведение статистики
* Выведение сайтов в ТОП-10 по ключевым запросам в Яндекс и Google
* Размещение контекстной рекламы
Условия:
* Удаленная работа (быть всегда на связи по skype, телефону)
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на постоянную работу web-мастер для поддержки и создания сайтов. Требования: - обязательность - аккуратность - быстрое изучение новых технологий - нормальное знание русского языка (элементарная грамотность) - оперативность отклика на необходимость внесения изменений/обновлений/устранений на сайтах Знания и навыки: - знание (X)HTML‚ CSS‚ ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен вебмастер. (немного копирайтер, немного дизайнер) Периодически появляются заказы на сайты - визитки. Требования: 5-10 страниц контента шаблонный дизайн (вставка логотипа фирмы, небольшая корректировка дизайна) CMS предпочтительно wordpress (рассмотрю ваш вариант) От вас нужен будет архив сайта и дамп базы данных. PS ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются специалисты, готовые работать с разными задачами от сайта-визитки до уверенного интернет магазина на постоянной основе. Есть много работы в сфере создания интернет магазинов. За подробностями в скайп: gelentvagen96Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества удаленно: web-мастер - опыт от 2 лет * опыт работы с CMS Joomla - приоритетно, (из перечня: Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo хотя бы часть желательно); * наличие портфолио; задачи: делать сайты под ключ с ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
На постоянную удаленную работу в веб-студию требуются веб-мастера. Задача - установка CMS на хостинг клиента (в основном WordPress, и другие простые CMS), поиск подходящего под запросы клиента шаблона дизайна (скина) в интернете, изменение шаблона под запросы ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Обязанности: Верстка, регистрация в каталогах и поисковиках сайтов. Требования к кандидату: 1) Владение Photoshop на уровне верстки; 2) Знание HTML, CSS, JavaScript, Flash, PHPЗакрыт13 лет назад
Для создания соцсети (аналог крупных соцсетей), самопис с нуля под ключ, без дизайна требуются три сотрудника в офис Работа в Киеве Главспец - 10000-12000 гривень Программисты 7000-8000 На создание 3-4 месяца После создания продолжаем работать над этим проектом и над ...Закрыт13 лет назад
- $1500
Необходим ответственный, честный человек, который имеет опыт разработки сайтов на php, проживающий в Минске для разработки интересного проекта. Оплата может быть как сдельная, так и ежемесячная. Все основые вопросы будут обсуждаться лично.Закрыт13 лет назад
Требуется специалист для разработки сайтов с нуля на постоянную основу в офис м.Таганская. Пятидневная рабочая неделя с 9:30 до 18:00. Знания: php, HTML, CSS, Apach, JavaScript, MySQL, Smarty, jQuery, Photoshop. Умение создавать шаблоны и верстать ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад