Специалист-разработчик

$500
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки140 просмотров
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Добрый день!

Требуется администратор проектов. В обязанности будет входить:

– подготовка, настройка движка

– верстка оформления

– посадка оформления на движок

– наполнение сайтов

– решение различных технических вопросов.

Требования к кандидату:

– обязательное знание html, java, php

– знание PhotoShop

– быть на связи с 8.00 – 17.00 по МСК, работа полный рабочий день – 8 часов.

Испытательный срок – 2 месяца. По итогам каждого дня будет оцениваться общий темп работы и результативность.

Зп на испытательном сроке – 500 $

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13 лет назад
light-owl
Кристина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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