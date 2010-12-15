Нужен веб-мастер и дизайнер, Московская обл.

Для создания соцсети (аналог крупных соцсетей), самопис с нуля под ключ, без дизайна требуются три сотрудника в офис Работа в Киеве Главспец - 10000-12000 гривень Программисты 7000-8000 На создание 3-4 месяца После создания продолжаем работать над этим проектом и над ...