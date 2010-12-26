Сотрудники для web-студии.

Здравствуйте!

Наша студия набирает сотрудников следующих специальностей.

Менеджер по работе с клиентами и персоналом - 1 чел.

Дизайнеров - 2 чел.

Программистов - 3 чел.

СЕО Оптимизаторов. - 1 чел.

Наша студия не ищет именно ПРОФЕССИОНАЛОВ, мы так же с удовольствием возьмем новичков, тех людей которые только начали работать в данной сфере, хотят усовершенствовать свои знания.

Оставляйте свои предложения здесь!