Сотрудники для web-студии.

Друзья фрилансеры! Нужна команда порядочных, ответственных сотрудников для работы с веб проектами различной сложности. Я представляю компанию, но ее название по ряду причин буду озвучивать только в личку (конкуренты..:)). Нужны следующие сотрудники: 1) Дизайнеры: не те ...
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Здравствуйте!
Наша студия набирает сотрудников следующих специальностей.
Менеджер по работе с клиентами и персоналом - 1 чел.
Дизайнеров - 2 чел.
Программистов - 3 чел.
СЕО Оптимизаторов. - 1 чел.
Наша студия не ищет именно ПРОФЕССИОНАЛОВ, мы так же с удовольствием возьмем новичков, тех людей которые только начали работать в данной сфере, хотят усовершенствовать свои знания.
Оставляйте свои предложения здесь!
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