В веб студию требуются специалисты удаленно

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В веб студию на удаленную работу требуются:

Менеджер проектов

--------------------------------------------------------------

-программисты, знающие webassyst,

-программисты, знающие bitrix,

-программисты, знающие dle,

-программисты, знающие wordpress,

-программисты, знающие joomla,

-программисты, знающие OScommerce,

-программисты ASP.NET,

-программисты php на поддержку сайтов(много мелких не очень сложных задач + верстка),

-команды программистов.

--------------------------------------------------------------

Верстальщики

--------------------------------------------------------------

СЕОшники:

-SEO

-SMO

--------------------------------------------------------------

Дизайнеры

--------------------------------------------------------------

-копирайтеры

-рерайтеры

Пожалуйста, присылайте свои данные на почту: [email protected]

В теме письма укажите на какую вакансию претендуете.

В письме желательно указывать:

-опыт работы,

-портфолио(желательно с описанием выполненных вами задач по проекту и со ссылкой, если таковая имеется),

-время, в которое вы железно будете находиться в сети,

-ваши знания(только то, что знаете хорошо и чем постоянно пользуетесь),

-для программистов и верстальщиков - небольшой кусочек вашего кода во вложении.

-стоимость часа работы, если есть, что входит в час работы(пример)

Остальное по вашему усмотрению.

13 лет назад
vadkor777
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Команда разработчиков

    Друзья фрилансеры! Нужна команда порядочных, ответственных сотрудников для работы с веб проектами различной сложности. Я представляю компанию, но ее название по ряду причин буду озвучивать только в личку (конкуренты..:)). Нужны следующие сотрудники: 1) Дизайнеры: не те ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист-разработчик

    $500

    Добрый день! Требуется администратор проектов. В обязанности будет входить: – подготовка, настройка движка – верстка оформления – посадка оформления на движок – наполнение сайтов – решение различных технических вопросов. Требования к кандидату: – обязательное знание ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-мастер / администратор сайтов

    Требуется на постоянную работу web-мастер для поддержки и создания сайтов. Требования: - обязательность - аккуратность - быстрое изучение новых технологий - нормальное знание русского языка (элементарная грамотность) - оперативность отклика на необходимость внесения изменений/обновлений/устранений на сайтах Знания и навыки: - знание (X)HTML‚ CSS‚ ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется вебмастер для создания сайтов визиток

    Нужен вебмастер. (немного копирайтер, немного дизайнер) Периодически появляются заказы на сайты - визитки. Требования: 5-10 страниц контента шаблонный дизайн (вставка логотипа фирмы, небольшая корректировка дизайна) CMS предпочтительно wordpress (рассмотрю ваш вариант) От вас нужен будет архив сайта и дамп базы данных. PS ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собираю команду

    Требуются специалисты, готовые работать с разными задачами от сайта-визитки до уверенного интернет магазина на постоянной основе. Есть много работы в сфере создания интернет магазинов. За подробностями в скайп: gelentvagen96

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-мастер Joomla и др.

    Для постоянного сотрудничества удаленно: web-мастер - опыт от 2 лет * опыт работы с CMS Joomla - приоритетно, (из перечня: Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo хотя бы часть желательно); * наличие портфолио; задачи: делать сайты под ключ с ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются веб-мастера (установка WordPress)

    $5000

    На постоянную удаленную работу в веб-студию требуются веб-мастера. Задача - установка CMS на хостинг клиента (в основном WordPress, и другие простые CMS), поиск подходящего под запросы клиента шаблона дизайна (скина) в интернете, изменение шаблона под запросы ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист

    $1000

    Обязанности: Верстка, регистрация в каталогах и поисковиках сайтов. Требования к кандидату: 1) Владение Photoshop на уровне верстки; 2) Знание HTML, CSS, JavaScript, Flash, PHP

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад