В веб студию требуются специалисты удаленно

Друзья фрилансеры! Нужна команда порядочных, ответственных сотрудников для работы с веб проектами различной сложности. Я представляю компанию, но ее название по ряду причин буду озвучивать только в личку (конкуренты..:)). Нужны следующие сотрудники: 1) Дизайнеры: не те ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В веб студию на удаленную работу требуются:
Менеджер проектов
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-программисты, знающие webassyst,
-программисты, знающие bitrix,
-программисты, знающие dle,
-программисты, знающие wordpress,
-программисты, знающие joomla,
-программисты, знающие OScommerce,
-программисты ASP.NET,
-программисты php на поддержку сайтов(много мелких не очень сложных задач + верстка),
-команды программистов.
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Верстальщики
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СЕОшники:
-SEO
-SMO
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Дизайнеры
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-копирайтеры
-рерайтеры
Пожалуйста, присылайте свои данные на почту: [email protected]
В теме письма укажите на какую вакансию претендуете.
В письме желательно указывать:
-опыт работы,
-портфолио(желательно с описанием выполненных вами задач по проекту и со ссылкой, если таковая имеется),
-время, в которое вы железно будете находиться в сети,
-ваши знания(только то, что знаете хорошо и чем постоянно пользуетесь),
-для программистов и верстальщиков - небольшой кусочек вашего кода во вложении.
-стоимость часа работы, если есть, что входит в час работы(пример)
Остальное по вашему усмотрению.
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