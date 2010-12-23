В веб студию требуются специалисты удаленно

В веб студию на удаленную работу требуются:

Менеджер проектов

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-программисты, знающие webassyst,

-программисты, знающие bitrix,

-программисты, знающие dle,

-программисты, знающие wordpress,

-программисты, знающие joomla,

-программисты, знающие OScommerce,

-программисты ASP.NET,

-программисты php на поддержку сайтов(много мелких не очень сложных задач + верстка),

-команды программистов.

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Верстальщики

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СЕОшники:

-SEO

-SMO

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Дизайнеры

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-копирайтеры

-рерайтеры

Пожалуйста, присылайте свои данные на почту: [email protected]

В теме письма укажите на какую вакансию претендуете.

В письме желательно указывать:

-опыт работы,

-портфолио(желательно с описанием выполненных вами задач по проекту и со ссылкой, если таковая имеется),

-время, в которое вы железно будете находиться в сети,

-ваши знания(только то, что знаете хорошо и чем постоянно пользуетесь),

-для программистов и верстальщиков - небольшой кусочек вашего кода во вложении.

-стоимость часа работы, если есть, что входит в час работы(пример)

Остальное по вашему усмотрению.