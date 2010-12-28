Веб-мастер

Для не сильно крутых ( не фирмы) но знающих веб-мастеров и приличных студентов.

Начинаем разрываться. Заказы прибывают, сайт http://svetgorod.ru/ растёт. Кроме него, ещё около 20 небольших сайтов. Тоже нужны руки.

Вобщем.

Работа по заданиям.

Каждое задание обсуждается, делается и оплачивается.

Ищу человека, который не пропадает на 2-5 дней, который понимает, о чём говорит, не обманывает, добросовестный.

Понимаю, что запросы у меня суперзавышенные))))))))))) но вот ищу.....

Нужные мне умения-

Человек должен обладать всеми или некоторыми нижеперечисленными талантами -

Уметь делать и разбираться

- сайты на вордпрессе джумле и стандартных КМС-ках

- представительские сайты-визитки на чистом хтмл

- легкая доработка существующих пхп скриптов

- работа с хостингами, серверами

- легкая обучаемость

И мне нужны доказательства, что Вы умеете что-то, сайтики, странички, вобщем что-то.

От меня доказательства порядочности- думаю- отзывы на фрилансе http://www.free-lance.ru/users/Atavisma/opinions/