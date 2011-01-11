Требуется программист для интернет-магазина

Для разработки оптового интернет-магазина требуется программист-верстальщик.

Требования:

- опыт работы с PHP от 3ёх лет

- знания HTML, Javascript

- опыт в работе с SQL базами данных

- до 27 лет

- примеры выполненных работ, а также кода,

Суть задач:

Интернет-магазин нужно будет разработать "с нуля". Необходимо будет выбрать движок, перенести в него базу товаров (она есть у электронном виде), после чего доработать движок для удобной работы оптовиков с большими списками товаров, а также "натянуть" дизайн. Подразумевается полная занятость и после разработки проекта.

Работа в офисе, г. Санкт-Петербург, ВО.

Оплата по результатам собеседования от 40 тыс. руб.