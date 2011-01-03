Веб-программисты, веб-дизайнеры, разраб. прикл. ПО

Для не сильно крутых ( не фирмы) но знающих веб-мастеров и приличных студентов. Начинаем разрываться. Заказы прибывают, сайт http://svetgorod.ru/ растёт. Кроме него, ещё около 20 небольших сайтов. Тоже нужны руки. Вобщем. Работа по заданиям. Каждое задание обсуждается, делается и ...