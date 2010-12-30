Требуется разработчик сайтов на Joomla

Опыт создания сайтов с нуля на смс Joomla. Умение качественно программировать, верстать, добавлять модули, разрабатывать формы, натягивать дизайн или его элементы в уже существующие сайты. А так же предоставлять круглосуточную оперативную поддержку хостинга и сайтов. Работа и оплата сдельная.

Только для разработчиков из Украины. Предпочтение Киевлянам.

Все хозяйство составляет 5 сайтов для частного отеля.

сайты отеля:

www.hotelkorona.com.ua

www.hotelkorona.kiev.ua

www.hotelkorona-kiev.com

www.koronahotel.ru

email: [email protected]

Skype: serpan07