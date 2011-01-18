Ищу команду для создания качественных сайтов

Ищу друзей ВЕБлансеров, занимающихся качественной разработкой сайтов. Требования к команде: Наличие руководителя, который может решать все технические нюансы и согласовывать работу других участников и отвечать за качество и сроки. Умение работать с развернутым ТЗ. Качественная валидная верстка, детальная интеграция и внимание к мелочам.

Расценки в среднем следующие: от 375$

ТЗ и дизайн наш, команда делает верстку, интеграцию, тестирование, заливку на хостинг, заполняет паспорт проекта

с вашим дизайнером от 525$ (если он нам подойдет)

ОБРАТИТЕ внимание! эти цены – оптовые, т.е. они указаны в случае постоянного сотрудничества. Нам нужен не разовый исполнитель, надежные друзья соратники на ПОСТОЯННУЮ сдельную работу.

Если в команде будет сео специалист и специалист по юзабилити – это будет не лишним и общая цена отчислений естественно вырастет. Для более оперативной связи: [email protected]

Разработка сайтов будет вестись на базе: 1c-bitrix, HostCms, UmiCms, NetCat