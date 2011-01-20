Web-мастер удаленно

Хотелось бы наладить связь с человеком который мог бы решать все вопросы по созданию сайта на какой нибудь общей СМС-ке например Джумле или друпале. Желательно чтобы специалист обладал бы навыками решать большой спектр вопросов в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт от 2 лет
* опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo, Битрикс желательно);
* наличие портфолио;
задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) и дорабатывать чужие сайты на CMS
Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.
Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру
В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .
На вопросы отвечаю только по мэйлу.
Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.
График гибкий по согласованию.
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