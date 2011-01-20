Web-мастер удаленно

Опыт от 2 лет

* опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo, Битрикс желательно);

* наличие портфолио;

задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) и дорабатывать чужие сайты на CMS

Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.

Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру

В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .

На вопросы отвечаю только по мэйлу.

Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.

График гибкий по согласованию.