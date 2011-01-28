Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery

и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту.

http://must-have.net.ua/palaceofglass_home_final_normal.jpg

Список задач:

- визуализатор,

Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде.

Возможности\функции:

а) добавить div который свободно расположен в блоке над основным фоном

б) у кажтого такого div'a возможности (move, resize, rotate "+-90")

в) возможность добавить изображение в этот див, регулирование прозрачности

результат сохранить в дб