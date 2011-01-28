Снова открываю вакансию для постоянного сотрудничества. Нужен ответственный веб-программист. Загрузка бывает разная, это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Работа удаленная, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи. Оплата 2 раза ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery
и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту.
http://must-have.net.ua/palaceofglass_home_final_normal.jpg
Список задач:
- визуализатор,
Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде.
Возможности\функции:
а) добавить div который свободно расположен в блоке над основным фоном
б) у кажтого такого div'a возможности (move, resize, rotate "+-90")
в) возможность добавить изображение в этот див, регулирование прозрачности
результат сохранить в дб
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