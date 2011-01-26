Wев-дизайнер

Обязательно оперативное освоение системы управления Host***CMS, все делаем на ней. для этого надо хорошо знать указанные технологии. Если заинтересованы - сразу пишите ожидаемую ПОЧАСОВУЮ оплату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Меня зовут Александр.
Я занимаюсь созданием сайтов и комплексным продвижением в интернете.
Часть функций - создание сайтов я хочу отдать на аутсорсинг внешним исполнителям.
Фрилансер должен быть из Самары (или из Москвы, если клиент из Москвы) поскольку основные клиенты у нас в Самаре или в Москве, а мне необходимо, чтобы исполнитель сам встречался с клиентом.
То есть меня интересует постоянное сотрудничество с фрилансером: услуги по созданию дизайна, а в идеале всего сайта под ключ. При необходимости и разработка фирменного стиля.
При необходимости с фрилансером может сотрудничать наш web-программист или вы можете привлекать своего программиста.
Наши основные клиенты- малый бизнес. Поэтому стоимость создания сайтов не должна быть высокой. Хотя могут быть и серьезные заказчики с серьезными бюджетами.
Подробности сотрудничества предлагаю обсудить по телефону или при встрече.
Буду ждать звонка:
(846) 278-87-13 сот. 8-903-300-82-35, skype: alexxander1970
e-mail: [email protected]
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