Wев-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Александр.

Я занимаюсь созданием сайтов и комплексным продвижением в интернете.

Часть функций - создание сайтов я хочу отдать на аутсорсинг внешним исполнителям.

Фрилансер должен быть из Самары (или из Москвы, если клиент из Москвы) поскольку основные клиенты у нас в Самаре или в Москве, а мне необходимо, чтобы исполнитель сам встречался с клиентом.

То есть меня интересует постоянное сотрудничество с фрилансером: услуги по созданию дизайна, а в идеале всего сайта под ключ. При необходимости и разработка фирменного стиля.

При необходимости с фрилансером может сотрудничать наш web-программист или вы можете привлекать своего программиста.

Наши основные клиенты- малый бизнес. Поэтому стоимость создания сайтов не должна быть высокой. Хотя могут быть и серьезные заказчики с серьезными бюджетами.

Подробности сотрудничества предлагаю обсудить по телефону или при встрече.

Буду ждать звонка:

(846) 278-87-13 сот. 8-903-300-82-35, skype: alexxander1970

e-mail: [email protected]