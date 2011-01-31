Команды веб-разработчиков и SEO

Описание:для веб студии удаленно требуются команды для разработки сайтов "под ключ", а также команда или 1-2 человека по продвижению сайтов и их оптимизации.УДАЛЕННО.

Требования:Наличие хорошего портфолио, отзывов, выполнение всех заданий в срок(то есть если говорите 1-2 дня то это не на 3 день к вечеру), без заломов цены, возможность брать несколько заказов одновременно.

Так же чтобы в вашей команде был руководитель, который лично будет отвечать за ход работы, в случае его провинности или иных ЧП, вся команда будет снята с сотрудничества.

Схема работ: Я предоставляю вам ТЗ, вы назначаете цену за данную работу, если я даю добро, то начинаете работу, показываете дизайн, после утверждения, продолжаете работу, по завершению получаете деньги на всю команду сразу одному человеку вашему руководителю. Я должен следить за ходом работ так что все действия выполняются на данном вам сервере. Не нужно мне показывать сырые работы!!!!

Просто чтобы мне понять категорию ваших цен скажите сколько стоит у вас создание сайта на подобии http://alcomed.ru/

а для SEO привидите в пример ваши цены допустим по каким то СЧ запросам.

ИНДИВИДУАЛЬНО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

!!!!!!ОТБОР ИДЕТ ДО 15 ФЕВРАЛЯ!!!!!

Прошу в личку не писать! Только тут.

Заранее всем спасибо, на данную вакансию могут быть приняты не 1 команда!

С уважением Павел.