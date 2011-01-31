Команды веб-разработчиков и SEO

Снова открываю вакансию для постоянного сотрудничества. Нужен ответственный веб-программист. Загрузка бывает разная, это и доработки, правки готовых сайтов, и сайты под ключ нуля. Работа удаленная, очень требовательно к постоянству и качеству обратной связи. Оплата 2 раза ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание:для веб студии удаленно требуются команды для разработки сайтов "под ключ", а также команда или 1-2 человека по продвижению сайтов и их оптимизации.УДАЛЕННО.
Требования:Наличие хорошего портфолио, отзывов, выполнение всех заданий в срок(то есть если говорите 1-2 дня то это не на 3 день к вечеру), без заломов цены, возможность брать несколько заказов одновременно.
Так же чтобы в вашей команде был руководитель, который лично будет отвечать за ход работы, в случае его провинности или иных ЧП, вся команда будет снята с сотрудничества.
Схема работ: Я предоставляю вам ТЗ, вы назначаете цену за данную работу, если я даю добро, то начинаете работу, показываете дизайн, после утверждения, продолжаете работу, по завершению получаете деньги на всю команду сразу одному человеку вашему руководителю. Я должен следить за ходом работ так что все действия выполняются на данном вам сервере. Не нужно мне показывать сырые работы!!!!
Просто чтобы мне понять категорию ваших цен скажите сколько стоит у вас создание сайта на подобии http://alcomed.ru/
а для SEO привидите в пример ваши цены допустим по каким то СЧ запросам.
ИНДИВИДУАЛЬНО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
!!!!!!ОТБОР ИДЕТ ДО 15 ФЕВРАЛЯ!!!!!
Прошу в личку не писать! Только тут.
Заранее всем спасибо, на данную вакансию могут быть приняты не 1 команда!
С уважением Павел.
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