Специалисты в Интернет-проект

Реализуйте себя в интересном и взаимовыгодном проекте!

Описание

Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду. Нужны: Дизайнеры, Веб-программисты, Копирайтеры, Модераторы, Блогеры, Маркетологи, Менеджеры и, конечно же, руководители!

Вы можете принять участие, как во всем проекте, так и в реализации отдельной задачи. Мы всегда сможем договориться о достойной компенсации Вашего участия.

О проекте

Мы разрабатываем Интернет-проект, сутью которого является создание и развитие информационного портала. Сайт будет обладать уникальными особенностями отличающего его от конкурентов. Проведенные маркетинговые исследования позволяют предполагать, что портал будет успешным и займет вакантную нишу на рынке Интернет-ресурсов.

Реализация проекта

На данный момент разработан Устав проекта и «заглушка» для сайта. Сейчас идет доработка документации перед созданием прототипа. В апреле состоится презентация проекта инвесторам.

Мы предлагаем:

- Достойную компенсацию,

- Участие в интересном проекте,

- Дальнейшее перспективное сотрудничество.

Ждем Ваши заявки на почту web{@}your-ra.ru

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Создали отдельный раздел на форуме с общей информации о проекте - http://polosatoe.ru/forum/59-shtab-kvartira.html

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